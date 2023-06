Deputado do PL quer ouvir Janja na CPMI do 8 de Janeiro

Primeira-dama teria aconselhado o presidente Lula a rejeitar a ideia de o Exército atuar via operação de Garantia de Lei e da Ordem

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Requerimento de convocação de Janja foi apresentado pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE)



O deputado federal André Fernandes (PL-CE) quer convocar a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. No requerimento apresentado ao colegiado, o parlamentar do PL, investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto incitamento aos atos violentos na capital federal, cita uma reportagem, segundo a qual Janja teria orientado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a rejeitar o conselho do ministro da Defesa, José Múcio, que autorizaria o Exército a atuar via Garantia de Lei e da Ordem (GLO). “No tocante a Sra. Rosângela Lula da Silva – Janja, esta, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em contato com o ministro da Defesa José Múcio no exato momento da invasão às sedes dos três poderes no dia 08 de janeiro, discordou de possível decisão que poderia ser tomada pelo titular da pasta para contenção dos atos”, escreve o parlamentar, que reproduz trecho da publicação que afirma que a primeira-dama “discordou do ministro da Defesa, José Múcio, e foi contra a possibilidade de o Exército atuar via GIO (Garantia da Lei e da Ordem) na contenção dos golpistas que depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro”.