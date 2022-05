Deputado do PT protocola ação contra Michelle Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada

Rui Falcão também acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral contra a ministra da Mulher, da Família e do Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Britto

Reprodução/Planalto Primeira-dama, Michelle Bolsonaro realizou um pronunciamento durante o último domingo, no dia das mães



O deputado federal Rui Falcão (PT) anunciou nas suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, que protocolou uma representação na Justiça contra a veiculação de um pronunciamento em cadeia nacional da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da Mulher, da Família e do Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Britto. A ação refere-se a fala de Michele que, no último domingo, 8, no dia das mães, afirmou à população brasileira que estava “abraçando cada mãe deste Brasil. As donas de casa, as chefes de família, as mães-avós. As mães com filhos com deficiência, as mães raras, as mães indígenas, quilombolas ou ribeirinhas”.

Na representação, o parlamentar petista argumentou que a esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) buscou “não apenas benefícios pessoais próprios pelo seu enaltecimento, mas também melhorar a imagem desgastada do Presidente da República”. “Há evidente desvio de finalidade na convocação da rede nacional de rádio e televisão e é bastante nítido ainda que, em diversos instantes da peça publicitária, há lesão ao princípio da impessoalidade”, alegou.

