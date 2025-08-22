Deputado estadual de SP aciona MPF contra indicação para diretoria da Anac

Parlamentar do Novo questiona falta de experiência de Antonio Mathias Nogueira Moreira em aviação e cita investigações anteriores contra o indicado por Lula

Andressa Anholete/Agência Senado Antonio Mathias Nogueira Moreira é sabatinado na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado



O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) protocolou uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra a indicação de Antonio Mathias Nogueira Moreira para a diretoria da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Na ação, o parlamentar argumenta que o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não cumpre os requisitos legais para o cargo, por não possuir experiência na área de aviação. Ele também cita episódios anteriores envolvendo Moreira em instituições financeiras.

Segundo Siqueira, o economista foi demitido por justa causa do Banco do Brasil após acusações de fraude em empréstimos e desvio de recursos. O deputado também menciona investigação conduzida pelo MPF quando o indicado atuava na Caixa Econômica Federal, relacionada à falsificação de assinaturas e inserção de dados falsos. Nesse caso, Moreira firmou um acordo de não persecução penal em 2020.

Em nota, Siqueira afirmou que “agência reguladora não pode ser prêmio para aliados do governo com passado fraudulento, exige integridade e competência comprovada”. O deputado pede que o MPF investigue os episódios citados e adote medidas para suspender a nomeação, caso sejam confirmadas irregularidades. Até o momento, a Presidência da República e Antonio Mathias Nogueira Moreira não se manifestaram sobre as acusações.