Deputado homenageia Silveira com quadro do decreto de indulto

Coronel Tadeu (PL-SP) entregou o presente ao aliado na tarde desta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, em Brasília

Divulgação Deputado Coronel Tadeu subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para homenagear Daniel Silveira



O deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) presenteou nesta quarta-feira, 27, o seu colega de Casa, Daniel Silveira (PTB-RJ), com um quadro do decreto do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao parlamentar. Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta, 20, a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de incitar a tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União e por coação no curso do processo. O deputado virou réu na Corte pela publicação de um vídeo no qual ele defende o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais repressivo da Ditadura Militar, e incita a população a invadir o STF e agredir os ministros.

Coronel Tadeu subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para homenagear Silveira, de quem é aliado – os deputados, eleitos em 2018, integram a tropa de choque bolsonarista no Congresso Nacioanl. “Seria muito ingenuidade nossa acreditar que o Supremo Tribunal Federal condenaria Lula e não o permitiria participar das nossas futuras eleições. Também seria muito ingenuidade nossa acreditar que o deputado Daniel Silveira fosse inocentado”, iniciou o parlamentar, que classificou a pena como um “verdadeiro absurdo dentro do mundo jurídico”. “A desproporcionalidade da pena dá a clara e cristalina ideia de que esse deputado foi perseguido durante todo o curso do processo”, afirmou. O deputado aproveitou seu discurso para parabenizar a atitude “corajosa” de Bolsonaro. Para Tadeu, o chefe do Executivo,”determinado em defender a liberdade”, “corrigiu uma injustiça”. Ao final de seu pronunciamento, o congressista entregou o indulto emoldurado a Silveira.