Deputados aliados de Bolsonaro deixam acampamento após ordem do STF 

Hélio Lopes (PL-RJ) havia levado uma barraca para a Praça dos Três Poderes e anunciado que realizaria ‘greve de silêncio’ como forma de protesto contra medidas cautelares impostas pelo Supremo ao ex-presidente

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) e o Coronel Chrisóstomo (PL-RO), aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, encerraram na madrugada deste sábado (26), um acampamento que haviam montado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A remoção ocorreu após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinava a desocupação do local sob pena de prisão. Lopes havia levado uma barraca para a praça e anunciado que realizaria uma “greve de silêncio” como forma de protesto contra medidas cautelares impostas pelo STF a Bolsonaro.

A ordem do ministro Moraes apontava a possibilidade de prisão em flagrante por “resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública” caso o deputado e outros manifestantes insistissem em permanecer no local. A decisão foi emitida em resposta ao protesto, que foi considerado uma oposição à ordem pública. A ação do deputado ocorreu em um contexto de mobilização por parte de apoiadores de Bolsonaro, que na última semana convocaram manifestações em defesa do ex-presidente.

