Deputados de esquerda usam bonés do MST durante depoimento de Stédile na CPI

Nas redes sociais, Sâmia Bomfim (Psol-SP) disse a a bancada da reforma agrária e dos movimentos sociais está ‘devidamente uniformizada’

Reprodução / Twitter @samiabomfim Registro foi compartilhado nas redes sociais pelos próprios parlamentares



Deputados federais de esquerda participam da sessão da CPI do MST usando bonés do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), entre eles, as deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP), Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Talíria Petrone (Psol-RJ). O registro foi compartilhado nas redes sociais pelos próprios parlamentares. “Bancada da reforma agrária e dos movimentos sociais devidamente uniformizada para a aula de Stédile”, escreveu Sâmia, que usou a hashtag “Tô com MST”. Nesta terça-feira, 15, os parlamentares do colegiado recebem João Pedro Stédile, líder mais conhecido do movimento, para falar sobre ocupações de terras em todo o Brasil. O depoimento teve início com perguntas do relator, deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), sobre a trajetória de Stédile na militância. Questionado sobre a sua opinião a respeito de possível uso do movimento para benefício econômico pessoal, o líder condenou. “Se houve problemas e se há problemas de desvio de recursos, é a lei. O que há desvio de recursos, nós somos os primeiros. Se houver caso de denúncia, vá à delegacia e abra processo, porque o maior afetado é o MST”, afirmou.