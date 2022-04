Deputados do PT processam Sergio Moro por ações na Lava Jato e ex-juiz rebate: ‘Grupo de comediantes’

Ação é coordenada pelo grupo de advogados Prerrogativas; grupo alega que ex-ministro da Justiça e Segurança Pública obteve vantagens políticas com as decisões

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro foi alvo de uma ação judicial contra deputados federais do Partido dos Trabalhadores



Um grupo de deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) – Rui Falcão (PT-SP), Natália Bonavides (PT-RN), José Guimarães (PT-CE), Paulo Pimenta (PR-RS) – protocolou nesta quarta-feira, 27, uma ação na Justiça do Distrito Federal que reivindica um ressarcimento contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro (União Brasil) por suas decisões durante a Operação Lava Jato. O grupo alega que o ex-juiz obteve vantagens durante sua atuação e que seus atos trouxeram impactos econômicos no país e instabilidade institucional. No pedido, os parlamentares afirmam que “Moro utilizou-se de sua posição de magistrado para perseguir seus desafetos políticos e abusar da autoridade que gozava para impulsionar um verdadeiro projeto pessoal, trazendo prejuízos de toda sorte ao país”.

Em resposta à equipe de reportagem da Jovem Pan, o ex-juiz Sergio Moro alegou que os governos petistas foram marcados por escândalos de corrupção e reiterou as críticas ao partido. Confira a nota do ex-juiz na íntegra:

“O Governo do PT foi manchado pelos maiores escândalos de corrupção da história. A gestão desastrosa do PT quase quebrou a Petrobras e o País. O que prejudicou a economia e eliminou empregos foi a corrupção e não o combate a ela. Com esta ação popular, líderes do PT demonstram que não aprenderam nada, que estão dispostos a inverter os valores da sociedade e que querem perseguir quem combateu a corrupção em seu Governo. É um prenúncio da perseguição que irão realizar caso ganhem as eleições, instaurando um regime autoritário e corrupto”