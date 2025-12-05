Derrite comenta mudanças no PL Antifacção: ‘Normal’

Ex-titular da Segurança Pública de São Paulo aguarda votação em plenário para examinar texto definitivo e reforça prioridade ao combate à criminalidade

Mateus Bonomi/AGIF//Estadão Conteúdo Guilherme Derrite reforça que, independentemente dos ajustes legislativos, o foco deve se manter no endurecimento contra o crime organizado



O ex-Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, comentou o andamento do Projeto de Lei Antifacção e o trâmite legislativo que envolve possíveis alterações no texto original. Em conversa com jornalistas, Derrite tratou como parte do processo o eventual retorno da matéria à Câmara dos Deputados, caso modificações sejam aprovadas no Senado.

Derrite explicou que, após passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o texto deve ser submetido ao plenário. “Sendo aprovado e tendo essas alterações, a gente vai poder fazer uma análise muito tranquila a respeito disso”, afirmou.

O ex-secretário reforçou que, independentemente dos ajustes legislativos, o foco deve se manter no endurecimento contra o crime organizado. “Sempre pensando em fortalecer o sistema de justiça criminal, pensando nas vítimas em primeiro lugar”, destacou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao ser questionado sobre detalhes do relatório e se as mudanças teriam prejudicado a eficácia do projeto, o secretário adotou cautela, afirmando que ainda não leu o novo texto do relator. “Eu não li o relatório, não tenho como fazer uma análise”, concluiu.