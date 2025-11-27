Jovem Pan > Notícias > Política > Derrubada dos vetos contradiz esforço do governo na COP30, diz Gleisi

Derrubada dos vetos contradiz esforço do governo na COP30, diz Gleisi

Congresso derrubou, até o momento, 24 dispositivos ao veto do presidente Lula ao projeto que flexibilizou o licenciamento ambiental

  • Por Jovem Pan
  • 27/11/2025 15h59 - Atualizado em 27/11/2025 17h32
  • BlueSky
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gleisi Hoffmann O resultado representa uma derrota para o governo e vai na contramão de alertas feitos por organizações ambientalistas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, disse que a derrubada dos vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei do licenciamento ambiental “contradiz o esforço ambiental e climático do governo que acaba de realizar a COP30”. “Quem perde é o Brasil com a derrubada pelo Congresso dos vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental. Perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e da saúde da população, os indígenas e quilombolas, a reputação dos produtos que exportamos”, disse a ministra, em publicação no X na tarde desta quinta-feira (27).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“A derrubada dos vetos contradiz o esforço ambiental e climático do governo que acaba de realizar a COP30. Uma péssima notícia”, completou. O Congresso derrubou, até o momento, 24 dispositivos ao veto do presidente Lula ao projeto que flexibilizou o licenciamento ambiental. O resultado representa uma derrota para o governo e vai na contramão de alertas feitos por organizações ambientalistas. Deputados e senadores ainda votarão, de forma separada, outros 28 dispositivos, alguns deles considerados os mais importantes, como o que permite o licenciamento por autodeclaração a empreendimentos de médio potencial ambiental.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Leia também

'Vou atrás do pino para não deixar a granada explodir', diz relator sobre indicação de Messias
Câmara derruba vetos de Lula e retoma regras que flexibilizam licenciamento ambiental
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >