Devido ao mau tempo, Lula cancela viagem para o interior de Goiás

Presidente iria inaugurar a conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul, em Goiânia; ida a Belém está mantida

Reprodução/YouTube/Lula Embora o cancelamento, a viagem a cidade de Belém está mantida para esta sexta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a viagem que faria para cidade de Rio Verde, em Goiás, na manhã desta sexta-feira, 16, em razão do mau tempo. Ele iria participar de cerimônia da inauguração do trecho da Ferrovia Norte-Sul no estado, marcado para às 11 horas desta manhã. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente chegou a esperar por 1 hora e 20 minutos na Base Aérea de Brasília até de ser informado que não seria possível decolar em direção a cidade goiana. Ainda de acordo com o Planalto, a agenda será remarcada, em nova data a ser definida.

O evento até então previsto marcaria a conclusão das obras do trecho da Ferrovia Norte-Sul que liga Rio Verde a Anápolis (GO), tornando a malha ferroviária no estado 100 % operacional, permitindo a conexão com a malha paulista e possibilitando que as cargas cheguem até o porto de Santos. A operação ainda terá que passar por processo de homologação dos órgãos competentes. Além da viagem a cidade de Rio Verde, a agenda de Lula prevista para esta sexta inclui também embarque para Belém, no Pará, onde o presidente irá participar de evento que oficializa a cidade paraense como sede da COP30. A viagem está mantida, para às 20 horas, segundo o Palácio do Planalto.