Dilma Rousseff passa mal e é internada na China

Ex-mandatária teve pressão alta, vômito e tonturas na última sexta-feira; ela é a atual presidente do Banco dos Brics

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A ex-presidente Dilma Rousseff no lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva



A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, passou mal nesta segunda-feira (24) e precisou ser internadas às pressas na China, segundo Shanghai East International Medical Center. Ela teve pressão alta, vômito e tonturas na última sexta-feira (21), e está no hospital de Xangai. O mal-estar fez com que ela cancelasse sua participação na reunião de ministros das Fazenda e presidentes de bancos centrais dos Brics, realizada na África do Sul. Dilma, que governou o Brasil entre 2011 e 2016, é a atual presidente do Novo Banco Central de Desenvolvimento, o banco dos Brics, responsável por apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura dos integrantes do bloco. Ela assumiu o cargo em abril de 2023 e deveria ficar até julho deste ano, só que um acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário russo, Vladimir Putin, deverá expandir o seu tempo no cargo por mais cinco anos no cargo por mais cinco anos, o que faz com que a partir de julho ela passe a se reportar a Putin ao invés de Lula.

Segundo Putin, é uma forma de não interferir na condução da instituição financeira, uma vez que, com seu país em guerra com a Ucrânia, ter uma liderança à frente do banco do Brics poderia trazer problemas. “Não queremos transferir todos os problemas que estão associados à Rússia para instituições em cujo desenvolvimento nós próprios estamos interessados. Nós lidaremos com nossos problemas e cuidaremos deles nós mesmos”, disse Putin em coletiva de imprensa após o encerramento da 16º Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia.