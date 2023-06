Dino acionará PF contra comentário de pastor que pediu a Deus para ‘quebrar a mandíbula’ de Lula

Anderson Silva declarou que falta oração aos religiosos para matarem seus inimigos e de tornarem doentes os ministros da Suprema Corte; fala ocorreu há quase um mês, mas repercutiu recentemente nas redes sociais

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Justiça, Flávio Dino durante Cerimônia de lançamento do Edital de Chamada Pública do Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais, durante à 13ª Feira Internacional de Defesa e Segurança



O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 16, para informar que irá enviar à Polícia Federal (PF) um vídeo onde o pastor Anderson Silva aparece solicitando aos religiosos evangélicos que rezem a Deus e peçam para que a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja quebrada. “Senhor, mata os meus inimigos. Quebra os dentes deles. Falta a gente orar, sim. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prosta enfermos nos ministros do Supremo Tribunal Federal“, declarou o pastor em entrevista para o podcast Tretas & Diálogos, realizado em 17 de maio. Em sua rede, o ex-governador do Maranhão afirmou que a frase incita violência e, portanto, é “anticristã”. “E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal”, disse o ministro após citar um trecho da Bíblia em que o povo pacífico é exaltado. Quase um mês depois da publicação da entrevista, o trecho viralizou nas redes sociais após o mestre na área de Geopolítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), Vinicius Betiol, repostar o trecho em seu perfil. Além do pastor Anderson Silva, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também participou da entrevista.