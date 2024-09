Dino cita ex-decano e diz que STF tem o ‘monopólio da última palavra’

Dino reproduziu uma frase do ministro aposentado Celso de Mello, sobre a última palavra do Supremo ao se tratar da interpretação da Constituição

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O segundo feriado da Independência no governo Lula vai ser marcado por uma série de gestos políticos



Em um feriado da Independência marcado por aceno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Judiciário, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, lembrou do “monopólio da última palavra” da Corte máxima. No primeiro 7 de Setembro enquanto integrante do STF, Dino entoou a máxima do Tribunal como “guardião” da lei maior. “Celebrar a nossa pátria exige trabalhar todos os dias para o pleno cumprimento da nossa Constituição, a Carta da democracia e da justiça social, tendo o STF como guardião e intérprete”, anotou Dino em seu perfil no Instagram neste sábado. Dino reproduziu uma frase do ex-decano do STF, o ministro aposentado Celso de Mello, sobre a última palavra do STF ao se tratar da interpretação da Constituição.

“O modelo político-jurídico vigente em nosso país confere, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da Lei Fundamental”, registrou o ex-decano em um acórdão que foi reproduzido por Dino. O segundo feriado da Independência no governo Lula vai ser marcado por uma série de gestos políticos, em especial com a presença do ministro Alexandre de Moraes na comemoração em Brasília. De outro lado, em São Paulo, manifestação com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro vai pedir o impeachment do ministro.

