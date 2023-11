Dino fala em ‘mudar de roupa’ se for aprovado para o STF: ‘Ministro não tem lado político’

Sabatina para votação da indicação do atual ministro da Justiça está marcada para o dia 13 de dezembro

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Justiça, Flávio Dino



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 29, que tem conversado com ‘vários colegas senadores e senadoras’, visando a sabatina, após ter sido indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). “Não sou um estranho na política. […] Os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado”, disse. Ao lado do relator da sabatina, senador Weverton Rocha (PDT-MA), e d o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), ele afirmou aos jornalistas que “ministro do Supremo não tem partido, ideologia, não tem lado político, então no momento que o presidente da República faz a indicação, evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto e essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado”. A sabatina com senadores está marcada para o dia 13 de dezembro e, para ser nomeado como ministro do STF, Flávio Dino precisa ser aprovado por maioria absoluta em votação no plenário do Senado. Ao ser perguntado sobre a sabatina do ministro Cristiano Zanin, o magistrado respondeu: “Cada nome é um nome, cada nome tem as suas características, tem os seus apoios. O que é importante é cumprir a constituição e assim como eu, que estou empenhado em cumpri-la, tenho certeza que os colegas senadores e senadoras independentemente de partido, ideologia, também o farão”.