Dino ironiza Zema durante lançamento de programa de segurança: ‘Um homem que quer separar um pedaço do Brasil’

Declaração critica iniciativa do governador de Minas Gerais de criar a frente para o ‘protagonismo’ do Sul e do Sudeste

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 'Nós queremos Brasil unido, Amazônia respeitada e Nordeste respeitado', afirmou ministro Flavio Dino



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alfinetou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante o lançamento do programa Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), no Amapá nesta segunda-feira, 7. “Tem um homem aí que quer separar um pedaço do Brasil, mas nós não. Nós queremos unir o Brasil”, declarou Dino, em referência ao anúncio da criação de uma frente para “protagonismo” das regiões Sul e Sudeste do país. “Nós queremos Brasil unido, Amazônia respeitada e Nordeste respeitado”, complementou o ministro, arrancando aplausos dos que acompanhavam seu discurso.

Esta não é a primeira vez que Dino critica a iniciativa do Zema. No último domingo, 6, o ministro foi às redes sociais repudiar a ideia da frente. “É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulysses Guimarães”, escreveu Dino, no Twitter.

Após a repercussão, Zema tentou esclarecer o assunto, afirmando que a frente não vai se posicionar contra outras regiões. “A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união”. Em entrevista ao jornal “O Estado de São Paulo” o governador afirmou que os governadores da região Sul e Sudeste desejam mais “protagonismo” na política e na economia e vão se unir a fim de evitar perda de espaço. Segundo Zema, o grupo ainda pensa no lançamento de um nome para a próxima eleição presidencial em 2026.