Dino marca julgamento dos réus do caso Marielle para fevereiro

Investigação da PF aponta que assassinato está relacionado a atuação da parlamentar contrária aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que têm ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no RJ

Nesta sexta-feira (5), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 o julgamento do caso Marielle Franco na Primeira Turma da Corte.

O processo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, está pronto para análise após a conclusão da fase de instrução e a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, pelas assistências de acusação e pelas defesas.

O pedido para que o julgamento fosse pautado foi feito por Moraes nesta quinta-feira (4), na mesma semana em que o STF iniciou os depoimentos dos cinco réus presos que respondem à ação penal.

São réus pela suposta participação no crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, o major da Policia Militar Ronald Alves de Paula e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente.

De acordo com a investigação realizada pela Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que têm ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio.