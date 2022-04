Dirigentes do PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania se reúnem nesta terça-feira

Nenhum dos pré-candidatos vão comparecer; encontro ocorre em meio à impasse com João Doria

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente do PSDB, Bruno Araújo se reúne com dirigentes de outros partidos nesta terça



Dirigentes do PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania vão se reunir nesta terça-feira, 26, em Brasília, para discutir a possível candidatura única à Presidência da República. Nenhum dos pré-candidatos irá ao encontro. O vice-presidente nacional do União, Antônio de Rueda, deve comparecer no lugar do presidente do partido, Luciano Bivar, que também é o pré-candidato da legenda ao Planalto. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, também estará presente.

A reunião ocorre após os pré-candidatos adiarem um jantar marcado para esta segunda-feira, 25, em São Paulo. Em nota divulgada no domingo, a assessoria de João Doria (PSDB) informou que o adiamento ocorreu a pedido de Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar. A terceira via enfrenta um impasse para definir as regras e critérios para escolha do candidato único do grupo. Os postulantes do MDB e do União Brasil defendem que o assunto deve ser definido pelos dirigentes do partido. A divergência de Doria sobre o tema teria causado mal estar. A assessoria do tucano afirmou que uma nova reunião será agendada para possibilitar a presença de todos os pré-candidatos.