Discussão entre Zoe Martinez e Janaina Paschoal adia votação sobre viagem de comitiva da Câmara de SP a Nova York

Plano de visita para analisar políticas urbanas na cidade americana gerou troca de acusações no plenário e dividiu vereadores sobre uso de recursos públicos

Montagem: Richard Lourenço/Câmara de São Paulo As vereadoras Zoe Martínez e Janaina Paschoal discutem na Câmara Municipal de São Paulo



Uma discussão acalorada entre as vereadoras Janaina Paschoal (PP) e Zoe Martínez (PL) marcou a sessão plenária da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (20) e levou ao adiamento da votação de um requerimento que autorizaria uma viagem oficial de nove dias a Nova York. O objetivo da missão seria analisar políticas de segurança pública e gestão urbana da cidade norte-americana para embasar um projeto de lei do vereador Rubinho Nunes (União).

A proposta prevê a flexibilização da Lei Cidade Limpa em uma área delimitada da capital paulista, permitindo a instalação de painéis luminosos de LED em prédios, nos moldes da Times Square. Já foi aprovada em primeira votação, mas enfrenta resistência, inclusive do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), autor da lei que restringiu a publicidade externa em São Paulo.

O embate começou quando Janaina Paschoal questionou se os custos da viagem seriam pagos pela Câmara. Após a confirmação de que o Legislativo arcaria com as despesas, a parlamentar manifestou oposição e pediu votação nominal. “Não vai passear com dinheiro público. Pega seu salário e compra passagem”, disse, dirigindo-se a Zoe, que preside a Comissão de Relações Internacionais e é uma das autoras do requerimento.

Zoe reagiu no microfone, acusando Janaina de “tratar os colegas como burros” e afirmou ter legitimidade para propor a viagem. “Sou presidente da Comissão de Relações Internacionais. Tenho direito, sim, de fazer essa Casa se tornar internacional. Posso, sim, me reunir com líderes internacionais”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rubinho Nunes, autor do projeto inspirado na Times Square, também se posicionou em defesa da missão. “O objetivo é trazer benefícios turísticos e financeiros para a cidade de São Paulo. Não se trata de passeio”, declarou. Com a escalada da discussão, o presidente da sessão, João Jorge (MDB), decidiu adiar a votação do requerimento. Vereadores como Senival Moura (PT), Janaína Paschoal (PP) e Marina Bragante (Rede) já indicaram voto contrário à viagem.

Veja o vídeo da discussão

As vereadoras Janaína Paschoal (PP) e Zoe Martinez (PL) tiveram uma discussão acalorada no plenário da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (20/08), durante a sessão que analisava um requerimento para aprovar a viagem de uma comitiva de vereadores a Nova York. pic.twitter.com/IGUhlXjQwJ — O Verdoso (@o_verdoso) August 21, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA