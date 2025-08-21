Discussão entre Zoe Martinez e Janaina Paschoal adia votação sobre viagem de comitiva da Câmara de SP a Nova York
Plano de visita para analisar políticas urbanas na cidade americana gerou troca de acusações no plenário e dividiu vereadores sobre uso de recursos públicos
Uma discussão acalorada entre as vereadoras Janaina Paschoal (PP) e Zoe Martínez (PL) marcou a sessão plenária da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (20) e levou ao adiamento da votação de um requerimento que autorizaria uma viagem oficial de nove dias a Nova York. O objetivo da missão seria analisar políticas de segurança pública e gestão urbana da cidade norte-americana para embasar um projeto de lei do vereador Rubinho Nunes (União).
A proposta prevê a flexibilização da Lei Cidade Limpa em uma área delimitada da capital paulista, permitindo a instalação de painéis luminosos de LED em prédios, nos moldes da Times Square. Já foi aprovada em primeira votação, mas enfrenta resistência, inclusive do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), autor da lei que restringiu a publicidade externa em São Paulo.
O embate começou quando Janaina Paschoal questionou se os custos da viagem seriam pagos pela Câmara. Após a confirmação de que o Legislativo arcaria com as despesas, a parlamentar manifestou oposição e pediu votação nominal. “Não vai passear com dinheiro público. Pega seu salário e compra passagem”, disse, dirigindo-se a Zoe, que preside a Comissão de Relações Internacionais e é uma das autoras do requerimento.
Zoe reagiu no microfone, acusando Janaina de “tratar os colegas como burros” e afirmou ter legitimidade para propor a viagem. “Sou presidente da Comissão de Relações Internacionais. Tenho direito, sim, de fazer essa Casa se tornar internacional. Posso, sim, me reunir com líderes internacionais”, afirmou.
Rubinho Nunes, autor do projeto inspirado na Times Square, também se posicionou em defesa da missão. “O objetivo é trazer benefícios turísticos e financeiros para a cidade de São Paulo. Não se trata de passeio”, declarou. Com a escalada da discussão, o presidente da sessão, João Jorge (MDB), decidiu adiar a votação do requerimento. Vereadores como Senival Moura (PT), Janaína Paschoal (PP) e Marina Bragante (Rede) já indicaram voto contrário à viagem.
Veja o vídeo da discussão
As vereadoras Janaína Paschoal (PP) e Zoe Martinez (PL) tiveram uma discussão acalorada no plenário da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (20/08), durante a sessão que analisava um requerimento para aprovar a viagem de uma comitiva de vereadores a Nova York. pic.twitter.com/IGUhlXjQwJ
— O Verdoso (@o_verdoso) August 21, 2025
Publicado por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
