‘Domingo de Ramos, celebração da Fé e da Justiça’, diz Dino após prisão de suspeitos de mandar matar Marielle

Polícia Federal, junto com a Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro, realizou a Operação Muder Inc neste domingo

Gustavo Moreno/SCO/STF. Flávio Dino fala sobre a prisão de suspeito de madar matar Marielle Franco



Após o anúncio da prisão de três suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. “Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça”, escreveu. O ministro continuou a publicação citando dois trechos do Livro dos Salmos: “Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados” e “Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Federal, em operação conjunta com a Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro, prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Investigações apontam que eles são ou autores intelectuais do caso. A Operação Muder Inc foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que assumiu recentemente o caso Marielle. Em dezembro do ano passado, quando ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Lula, Dino disse que o caso Marielle seria “em breve integralmente elucidado”. Neste ano, ele assumiu o cargo de ministro do STF, indicado por Lula.