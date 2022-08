Defesa de dono do Coco Bambu afirma que operação da PF é ‘fruto de perseguição política e denúncias falsas’

Afrânio Barreira Filho e outros 7 empresários são alvos de mandados de busca e apreensão expedidos por Alexandre de Moraes por mensagens suspeitas em grupo de WhatsApp

Divulgação/Coco Bambu Afrânio Barreira Filho, dono do Coco Bambu, e outros 7 empresários foram alvo de uma operação da Polícia Federal



A defesa de Afrânio Barreira Filho se posicionou a respeito da operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira, 23, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários acusados de defender, em mensagens encaminhadas em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. De acordo com um comunicado emitido pela defesa do dono da rede de restaurantes Coco Bambu, a operação seria “fruto de perseguição política e denúncias falsas, as quais não tem nenhum fundamento”: “Afranio Barreira, está absolutamente tranquilo e colaborando com a busca da verdade, a qual resultará rapidamente no arquivamento da investigação”. O advogado Daniel Maia, defensor de Barreira Filho, também se pronunciou à imprensa por meio de um vídeo obtido pela Jovem Pan e rechaçou a operação da PF: “A operação policial desencadeada hoje contra Afrânio Barreira e outros grandes empresários foi baseada apenas em denúncias falsas, fruto de uma perseguição política odiosa que Afrânio e outros empresários vem sofrendo nesse período eleitoral”.

“Foi apreendido apenas dois celulares e o Afrânio está absolutamente tranquilo e querendo esclarecer os fatos voluntariamente à polícia pois tem certeza que após as suas declarações esse inquérito será arquivado sem nenhuma consequência para ele e para os outros empresários, mas com consequências gravíssimas para as pessoas que fizeram essas denúncias falsas”, declarou o advogado. A PF cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Além de Barreira Filho, também são alvos: Luciano Hang (Havan), Ivan Wrobel (W3 Engenharia), José Isaac Peres (Multiplan), José Koury, (Shopping Barra World), Luiz André Tissot (Sierra Móveis), Marco Aurélio Raymundo (Mormaii) e Meyer Joseph Nigri (Tecnisa). Além das ações de buscas, a determinação também inclui bloqueio das contas bancárias dos empresários, assim como dos perfis nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário.