Doria permanece no PSDB, mas abandona vida pública para voltar ao setor privado

Ex-governador participou de evento com políticos nesta segunda-feira, analisou sua vida pública e deu mais detalhes sobre seu futuro, garantindo a permanência no partido

Divulgação Ex-governador disse que seguirá filiado ao PSDB, mas atuará no setor privado



O ex-governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) confirmou que voltará a trabalhar no setor privado depois de desistir da disputa pela presidência da República. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 13, em um evento com a participação de políticos e jornalistas. Durante sua fala, Doria exaltou que retornará parado mercado privado e que seguirá filiado ao PSDB, mesmo após a desistência. “Não vou sair do Brasil, continuarei aqui. Voltando ao setor privado de onde vim. A partir de agora retorno para minha vida privada. Por enquanto, sigo na iniciativa privada. Mas não significa para sempre. Continuo filiado ao PSDB“, afirmou Doria. O ex-governador atuará como conselheiro no grupo empresarial Lide, do qual é um dos fundadores, sendo que o cargo não é remunerado.

Em outro momento do evento, Doria falou sobre sua decisão de seguir no PSDB, dizendo que as mesmas razões que motivaram sua filiação em 2000 seguem válidas em 2022. “Tomei a decisão de deixar a minha postulação, ainda que legitimada pelas prévias, para a presidência da República em nome do PSDB dadas as circunstâncias que todos vocês já sabem. Isso não me coloca em antagonismo com o PSDB. Continuo no PSDB e não vou me desfiliar. As razões que me filiaram ao PSDB em 2000 são as mesmas que me mantém em 2022. É a convicção de que a cidadania também se faz no ato de sua decisão partidária”, afirmou Doria. O Tucano também relembrou que venceu as três prévias internas do partido que disputou desde 2016, para as eleições de 2016, 2018 e de 2022.

Durante seu discurso, Doria fez uma avaliação de sua passagem pela vida pública, reafirmando não ser um profissional da política e dizendo que viveu seis anos intensos desde 2016. “Eu vim para a vida pública para ser um gestor, em 2016. Eu quero reafirmar o que eu já disse algumas vezes: eu não sou um profissional da política, eu sou um gestor da política. Foi esse o papel que eu cumpri na prefeitura de São Paulo e no governo do Estado de São Paulo. […] Mas eu não sou um profissional de política. Vivi seis anos na vida pública, não tenho uma longa vivência, mas ela foi bem intensa”, disse o ex-governador.

Agora ex-pré-candidato, Doria exaltou a importância da liberdade de imprensa, dizendo que, sem os jornalistas, não existe liberdade. “Liberdade de imprensa é a essência da democracia. Sem liberdade de imprensa não há democracia, no Brasil ou em qualquer parte. Vocês representam um pilar da democracia”, afirmou. Por fim, Doria ainda disse que cumpriu com suas obrigações durante os anos à frente da prefeitura e do governo do Estado. “Ao longo destes anos, ao lado de companheiros que estão aqui e muitos que não estão, cumpri o meu dever e a minha obrigação. Fizemos mandatos corretos e honestos”, afirmou. Após o fim do evento, Doria utilizou as redes sociais para confirmar seus próximos passos depois de deixar a vida pública. Confira a publicação: