Doria lamenta morte de Bruno Covas: ‘Você foi e continuará sendo um eterno exemplo’

Governador de São Paulo, o presidente nacional do PSDB e os diretórios estadual e municipal da sigla de pronunciaram sobre a perda do prefeito licenciado da capital paulista para o câncer

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Uma nota do PSDB, assinada pelos diretórios estadual e municipal, diz que Bruno Covas representava esperança



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, se pronunciou após a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, na manhã deste domingo, dia 16. O velório vai acontecer a partir das 13 horas na Prefeitura da capital paulista. Covas será enterrado no mesmo cemitério que o avô, Mário Covas, em Santos. “Obrigado, Bruno Covas, por ter compartilhado, com todos nós, tanto carinho e dedicação. À Renata e ao Pedro, seus pais, Gustavo, seu irmão, e especialmente Tomás, seu filho, meu afeto nesse momento doloroso em que a natureza subverte o curso da vida. São Paulo terá sempre muito orgulho desse filho querido.” Covas enfrentava há um ano e meio um câncer na região da cárdia e estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio.

“A força de Bruno Covas vem do seu exemplo e do seu caráter. Foi leal à família, aos amigos, ao povo de São Paulo e aos filiados do seu partido, o PSDB. Sua garra nos inspira e seu trabalho nos motiva. Tive o privilégio de acompanhá-lo desde o início da vida pública, ao lado do seu avô Mario Covas. Tive a honra de tê-lo como vice, na prefeitura de São Paulo. E a alegria de ver seus ideais e realizações aprovados nas eleições de 2020. Bruno Covas era sensível, sereno, correto, racional, pragmático e ponderado. Voz sensata, sorriso largo e bom coração. Bruno Covas era esperança. E a esperança não morre: ela segue, com fé, nas lições que ele nos ofereceu em sua vida. Muito obrigado, Bruno. Você foi e continuará sendo para todos nós, um eterno exemplo.”

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Covas. “O PSDB perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças: o prefeito Bruno Covas. Depois de lutar bravamente, ele nos deixou nesta manhã. Jovem, mas com a bela história de alguém que muito construiu e muito ensinou. Deixa conosco o exemplo do trabalho pelo bem comum, do esforço para transformar e melhorar, da defesa inequívoca da democracia, da liberdade e do respeito. Deixa também a certeza de que “é possível fazer política sem ódio, fazer política falando a verdade.”

Bruno Araújo completou que o prefeito licenciado de São Paulo pode ser definido pela coragem, pela alegria, pela juventude, pela dedicação e pelo sobrenome. “Era neto de Mário Covas e, assim como o avô, jamais se omitiu, deixou-se abater ou desistiu diante das dificuldades. Também como o avô, nos fará uma enorme falta. Bruno Covas nasceu na política e dela nunca se distanciou. Foi presidente da nossa Juventude, deputado estadual ainda com 26 anos e Secretário de Meio Ambiente. Deputado federal eleito em 2014, reforçou a nossa bancada na Câmara num momento extremamente importante e decisivo para o Brasil.”

“Ser prefeito de São Paulo, dizia ele, foi o maior desafio de sua vida. Mas foi também onde mais se viu seu firme propósito de garantir uma vida melhor para todos os cidadãos. Bruno Covas pôs o coração a serviço dos paulistanos. Novas escolas, novas creches, hospitais, moradia. A São Paulo de Bruno Covas é sustentável, inclusiva, conectada e solidária. Ele nos deixa cedo, mas nos deixa muito. É e sempre será sinônimo de realização. Nós, seus amigos tucanos, abraçamos o filho Tomás, seu inseparável companheiro de todos os momentos; os pais Renata e Pedro, e toda a família Covas. Neste dia triste, há, em cada canto deste país, muitos de nós lembrando e agradecendo a imensa alegria chamada Bruno Covas”, completou o documento da liderança nacional da sigla.

Uma nota do PSDB, assinada pelos diretórios estadual e municipal, diz que Bruno Covas representava esperança. “Um quadro da política, formado na militância partidária, que valorizava o diálogo e a construção de consensos. Em um momento tão polarizado e, com um enorme vazio de lideranças, fará enorme falta. Seu exemplo nos inspira hoje e sempre. Deixa um legado de realizações e conquistas para São Paulo, mas mais importante ainda, de que a política pode ser mais humana, mais real, mais próxima das pessoas. A dignidade de quem enfrentou a doença e a transparência que determinou com que a população fosse informada sobre cada passo de seu tratamento, revela seu espírito público e responsabilidade.”

“A resiliência e determinação de Bruno foram um bálsamo para todos nós. Em sua recente vitória na eleição para prefeito de São Paulo, Bruno forjou uma síntese, convertida em slogan, que resumia perfeitamente o seu tempo: foco, força e fé. Mal sabíamos como seriam palavras fundamentais nesses tempos. Pandemia, desgoverno, negacionistas, cultura do ódio, ofensas, falta de humanidade. O bom combate sempre foi sua opção de vida e foi à luta. Uma coragem moral e dignidade inspiradoras que a população soube reconhecer w Bruno honrou. A vida segue e os dias vão tratar de curar as feridas, nos mostrar caminhos e possibilidades. O PSDB vai em frente, inspirado no exemplo de Bruno Covas, um grande brasileiro. O prefeito de São Paulo que acreditava que é possível fazer política sem ódio.”