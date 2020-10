Doria parabeniza ministro da Saúde por sinalizar compra de vacina chinesa

Governador de São Paulo publicou vídeo nas redes sociais considerando compra da vacina contra novo coronavírus como ‘vitória da vida’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador João Doria posa com CoronaVac, vacina chinesa desenvolvida no Instituto Butantan



O governador de São Paulo, João Doria, publicou vídeo nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 20, parabenizando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo anúncio de que o governo federal incorporará a vacina chinesa contra o novo coronavírus desenvolvida no Instituto Butantan no cronograma nacional de imunização. Em reunião virtual realizada com governadores, o ministro firmou o compromisso de comprar 46 milhões de unidades da Coronavac até dezembro de 2020.

“A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, vacina contra Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil precisa é disso: paz, união, integração e a vacina”, afirmou o governador. Pouco antes, Doria publicou um vídeo do momento do pronunciamento do ministro afirmando que “venceu o Brasil”. Com base em dados do Butantan, o governo projeta que a vacinação seja iniciada em janeiro de 2021.

Meus cumprimentos ao Ministro da Saúde Eduardo Pazuello pela aprovação da compra da vacina do Butantan contra a COVID-19. Um gesto correto para salvar vidas. pic.twitter.com/C1zinL7VL0 — João Doria (@jdoriajr) October 20, 2020

Polêmica envolvendo vacina

O início da semana foi marcado por críticas do presidente Jair Bolsonaro direcionadas ao governador João Doria após o político do PSDB afirmar que a vacinação com a Coronavac seria obrigatória em todo o estado de São Paulo. Nesta segunda, 19, Bolsonaro disse que o governador se intitulava “médico do Brasil” e lembrou, novamente que a vacinação não seria obrigatória no país. “Qualquer referência a mim como médico, ainda que eu não seja médico, só me distingue porque acredito na medicina e nos médicos”, rebateu Doria durante coletiva de imprensa.