Doria recua, renuncia ao governo e mantém candidatura à Presidência pelo PSDB

Rodrigo Garcia assume a administração estadual; anúncio ocorreu após tucano ameaçar desistir da postulação ao Planalto

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20220331240 - 31/03/2022 - 17:34 Doria será candidato à presidência pelo PSDB; Rodrigo Garcia disputará o governo estadual



Em mais uma reviravolta no tabuleiro político, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), renunciou ao comando do Palácio dos Bandeirantes e anunciou que manterá sua pré-candidatura à Presidência da República. “Sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB, o nosso partido, e juntos, ao lado de outros partidos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer o populismo, a maldade e a corrupção”, declarou. “Daqui para frente nosso trabalho continua em São Paulo pelas mãos experientes e competentes de Rodrigo Garcia, que a partir do próximo dia 2 será governador do Estado de São Paulo, e será reeleito. Quero estar ao lado de vocês a partir do próximo dia 2 para mostrar que é possível, sim, ter uma nova alternativa para o Brasil, uma alternativa de paz, de trabalho, de dedicação, de humildade e de integração de todo o Brasil”, acrescentou.

Em seu discurso, Doria citou os feitos do governo na área da educação, segurança pública e economia. Um vídeo transmitido no início da coletiva fez uma retrospectiva da pandemia de Covid-19 e da vacinação no Estado, reforçando que este deve ser o principal mote da campanha do tucano ao Planalto. O governador chorou e ficou com a voz embargada algumas vezes durante o pronunciamento, principalmente nos momentos em que citou a família. Doria também classificou o atual cenário eleitoral como uma disputa de “rejeitados”. “Pesquisas mostram que nem Bolsonaro, nem Lula têm a confiança dos brasileiros. Nós estamos em uma disputa de rejeitados. A desaprovação de um e de outro é o que alimenta o voto de um contra outro, e não o voto a favor. Agora é hora do voto ser a favor do Brasil”, ressaltou.

O governador ameaçou desistir da candidatura à Presidência da República nesta manhã e criou uma nova crise no partido. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, enviou uma carta aos principais líderes da sigla na qual afirmou que Doria é o candidato da legenda e que o resultado das prévias será respeitado. “O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido”, declarou.