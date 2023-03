Eduardo Bolsonaro cobra explicações de Dino sobre ida ao Complexo da Maré: ‘Envolvimento com crime’; ministro rebate

Deputado federal afirmou que Comissão de Segurança Pública da Câmara vai convocar o ministro da Justiça para explicar sua relação com criminosos

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dino afirmou que representantes "da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres"



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou usou as redes sociais para informar que a Comissão de Segurança Pública da Câmara vai convocar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para explicar seu suposto “envolvimento”, assim como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o crime organizado. A afirmação foi feita em postagem no Twitter na quinta-feira, 15. Na publicação, o parlamentar divulgou um vídeo que mostra o ministro descendo de um carro e cumprimentando pessoas e afirmou que Dino entra “na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros”, o que seria “um absurdo”. “Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal em seu terceiro mandato, Eduardo também questionou o motivo da visita de Flávio Dino à comunidade carioca. “O que ele foi discutir lá: desarmamento? Recadastramento? Assassinato de policiais? Apreensão de drogas? Ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nestas áreas durante as eleições?”, disse Eduardo na publicação. Em resposta, sem citar diretamente o deputado, Dino afirmou que representantes “da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres”. “Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos”, ponderou em mensagem no Twitter, compartilhando uma foto da reunião em que participou na Maré.

Bem como o que ele foi discutir lá: desarmamento? Recadastramento? Assassinato de policiais? Apreensão de drogas? Ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nestas áreas durante as eleições? — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 15, 2023