Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por atuação sobre tarifaço

‘Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção’, declarou o deputado federal em licença sobre o governador de São Paulo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo partiu para o ataque nesta manhã



Eduardo Bolsonaro, deputado federal em licença e nos Estados Unidos, voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após ele declarar na CNN na noite da última segunda-feira (14), que estaria tentando uma solução para as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump sobre os produtos brasileiros importados para os Estados Unidos, junto a embaixada americana. “Estou olhando para São Paulo, para o setor industrial, para a nossa indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, empreendedores e trabalhadores.”, disse.

Eduardo então partiu para o ataque nesta manhã e respondeu à declaração em sua conta no X com o seguinte: “Prezado governador@tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda.”, declarou.