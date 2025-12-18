Eduardo Bolsonaro diz que ‘valeu a pena’ ir para os EUA e que a história não acabou: ‘Resistiremos e venceremos’ 

Ex-deputado federal perdeu o mandato por exceder o número de faltas permitidas; ele está nos EUA desde fevereiro

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 10/05/2023 Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro



O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro se pronunciou sobre a perda de mandato, após ser cassado pela Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (18). “Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que meus eleitores esperam de mim, então, deixou aqui o meu muito obrigada a todos vocês que votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda história do Brasil”, disse em um vídeo compartilhado em suas redes sociais. Morando nos Estados Unidos desde fevereiro.

Bolsonaro perdeu seu mandato por exceder o número de faltas permitidas. Ele tinha se licenciado do cargo no começo do ano e tinha que se reapresentar em julho, porém, não fez. Ele tentou um mandato à distância, mas não foi aprovado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta.

Apesar de não ser mais deputado, ele disse que o que fica é “uma medalha de honra, não a perda de um mandato”. “Ainda que existam muitas pessoas que digam que estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês: valeu a pena, e valeu muito a pena ter pela primeira vez levado consequências para esses ditadores”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Acabaram de cassar o nosso mandato. Valeu a pena? pic.twitter.com/ehuaMFmFa9 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 19, 2025

Ainda no vídeo, o agora ex-deputado, disse que “a história não acabou” e que certamente ainda haverá muitos capítulos dessa lida história que escrevemos juntos”, disse, se referindo aos seus seguidores. “Nos resistiremos e venceremos”, falou.

O deputado pediu licença do cargo e foi para os Estados Unidos, ele e deveria ter voltado ao Brasil em julho, o que não aconteceu. Ele chegou a tentar exercer o mandato à distância, o que não aconteceu, pois foi barrada por Motta. Desde então as faltas começaram a ser contadas, o que desencadeou em sua cassação. O deputado é acusado de tramar contra o próprio país.