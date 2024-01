Eduardo Cunha pede suspensão de processos da Lava Jato movidos por delação de doleiro

Defesa do ex-presidente da Câmara alega descumprimento da decisão de Dias Toffoli

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados



Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão dos processos baseados na delação do doleiro Lúcio Funaro. A defesa de Cunha alega descumprimento da decisão de Dias Toffoli, que determinou o acesso completo ao material da “Operação Spoofing”. Eles argumentam que as conversas revelam que os procuradores da Lava Jato sabiam da falta de credibilidade do delator, utilizando-o para acusar Cunha de maneira falsa. O pedido de suspensão busca aguardar a liberação integral das conversas entre procuradores e autoridades da “Vaza Jato”.

*Com informações do Estadão Conteúdo