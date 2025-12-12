Eduardo lamenta retirada de Magnitsky contra Moraes, mas agradece Trump
Ministro do STF e sua esposa, Viviane Moraes, foram retirados nesta sexta da lista de sanções dos EUA; deputado federal disse que vai continuar firme e forte ‘para encontrar um caminho que permita a libertado do Brasil’
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, lamentou, nesta sexta-feira (12), a retirada do ministro Alexandre de Moraes das sanções relacionadas à Lei Magnitsky. “Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano”, escreveu. “Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil”, acrescentou.
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o começo do ano, quando se mudou para lá ao entrar na mira do governo brasileiro após articulações das sanções junto aos norte-americanos. A nota foi assinada em conjunto com Paulo Figueiredo, um dos aliados do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida e defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever”, escreveu Bolsonaro, adicionando que vai continuar com o trabalho de maneira “firme e resoluta” para encontrar um caminho que permita a libertado do Brasil. “Que Deus abençoe a América, e que tenha misericórdia do povo brasileiro”.
Leia a manifestação de Eduardo Bolsonaro
NOTA PÚBLICA
Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil.
— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 12, 2025
