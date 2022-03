Eduardo Leite anuncia renúncia ao governo do RS e diz que ficará no PSDB

Governador afirmou ter ficado ‘sensibilizado’ com carta enviada por tucanos para que ele permanecesse no partido

Omar de Oliveira/Estadão Conteúdo Eduardo Leite deixa o governo do RS



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta segunda-feira, 28, que renunciará ao cargo. A decisão ocorreu seis meses antes das eleições, prazo estabelecido pela legislação para que um político saia para concorrer a outro posto ou à reeleição. “Atendendo o que a lei eleitoral me obriga, eu vou renunciar ao poder para não renunciar à política”, declarou em vídeo transmitido no início da coletiva de imprensa. Após um período de indefinição, Leite também informou que permanecerá no PSDB. Ele era cotado para concorrer à Presidência da República pelo PSD, mas disse que ficou “sensibilizado” por uma carta enviada por integrantes do partido tucano para que permanecesse na sigla. “Fico no meu partido, porque o PSDB é importante na minha vida e na do meu país”, afirmou.

O político disse ainda que ligou para o governador de São Paulo, João Doria, pouco antes do anúncio. Os dois disputaram as prévias do PSDB, em que o paulista foi eleito como o pré-candidato do partido à Presidência. “Reafirmamos que estamos com o mesmo sentimento de missão, de servir ao Brasil, de viabilizar uma alternativa. Eu respeito as prévias, as prévias são legítimas”, ressaltou. Leite ainda não informou a qual cargo vai concorrer nas eleições. Com a renúncia, o vice Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assume a administração do Rio Grande do Sul.