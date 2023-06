Eduardo Paes afirma que Aeroporto Santos Dumont será restrito para voos de Congonhas e Brasília

Prefeito afirmou que o aeroporto também pode sofrer limitações de voos internacionais; anúncio ocorreu após encontro com Lula, nesta quarta-feira, 14

Tomaz Silva/Agência Brasil Eduardo Paes se encontrou com Lula nesta quarta-feira, 14



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se reuniu nesta quarta-feira, 14, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que o Aeroporto Santos Dumont será restrito para voos de Congonhas, em São Paulo, e Brasília-DF. Os demais voos seriam feitos pelo Aeroporto do Galeão. “O que eu pedi a ele (Lula) é aquilo que a gente vinha pedindo a ele, ao governo desde o início, pedimos muito no governo Bolsonaro e não foi atendido, e hoje o presidente decidiu que vai fazer. A partir daí a gente vai decidir data, mas o aeroporto Santos Dumont passará a ser tão somente para ponte aérea Congonhas (SP) e Rio-Brasília. E o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro volta a receber os voos domésticos que sempre teve”, disse Paes, após reunião com o presidente.

De acordo com o prefeito da capital fluminense, os voos internacionais no Aeroporto Santos Dumont também poderão ser limitados. “Não tem voo direito para Miami, Paris, Nova York, mas tem o sujeito fazer o check-in no Santos Dumont e só pegar no seu destino final. Isso não vai mais ser possível. É aquilo que a gente vinha pedindo, que é uma medida rápida”, afirmou. O prefeito afirmou ainda que as mudanças não ocorrerão de maneira imediata. Paes estimou que a medida poderá entrar em vigor em janeiro. A reportagem do site da Jovem Pan procurou a assessoria do Palácio do Planalto para comentar sobre a decisão a anunciada por Paes, mas não obteve retorno.