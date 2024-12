Eduardo Paes anuncia nova equipe de secretários no Rio de Janeiro

Prefeito nomeou 35 nomes; Rafael Thompson foi indicado com novo presidente da Rio Luz, apesar de estar em conflito com Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj

ÉRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Além de Thompson, Elias Marco Kalil Jabour foi designado para liderar o Instituto Pereira Passo



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um anúncio comunicando a nomeação de Rafael Thompson como o novo presidente da Rio Luz. Thompson, que já foi chefe de gabinete do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, é também o primeiro suplente do PRD na Câmara Municipal e possui experiência anterior na Secretaria Estadual de Governo. Rodrigo e Rafael estão em conflito desde setembro de 2023.

Além de Thompson, Elias Marco Kalil Jabour foi designado para liderar o Instituto Pereira Passos, cargo que ocupava anteriormente como diretor de pesquisa do banco dos Brics. Essa escolha é interpretada como uma manobra do prefeito para atrair investimentos voltados a projetos de infraestrutura na cidade.

Veja a lista completa

– Educação: Renan Ferreirinha (mantido)

– Saúde: Daniel Soranz (mantido)

– Transportes: Maína Celidonio (mantida)

– Mobi-Rio: Cláudia Secin (mantida)

– Direitos Humanos e Igualdade Racial: Adilson Pires (trocou de pasta)

– Rio Luz: Rafael Thompson

– Políticas de Promoção da Mulher: Lidiane de Paula (mantida) mas a vereadora eleita Joyce Trindade pode voltar ao cargo

– Ordem Pública: Brenno Carnevale

– Instituto Pereira Passos:Elias Jabbour

– Desenvolvimento Urbano: Gustavo Guerrante

– Projetos Estratégicos: Maria Sílvia

– Integridade Pública: Rodrigo Correa (mantido)

– Desenvolvimento Econômico – Osmar Lima

– Meio Ambiente e Clima – Tainá de Paula (de volta ao cargo)

– Esportes: Guilherme Scheleder (mantido)

– Fazenda: Andrea Richet (mantida)

– Cultura: Lucas Padilha (remanejado)

– Ciência e Tecnologia: Tatiana Roque (de volta ao cargo)

– Pessoa com Deficiência: Helena Werneck (mantida)

– Integração Governamental: Édson Menezes

– Casa Civil: Leandro Matielli (remanejado)

– Defesa dos Animais: Luiz Ramos Filho

– Invest.Rio: Sidney Levy

– Conservação: Diego Vaz

– Controladoria Geral do Municipio: Rosemary Carvalho

– Fundação Parques e Jardins: Ricardo Pinheiro

– Comlurb: Jorge Arraes (remanejado)

– Infraestrutura: Wanderson Santos (remanejado)

– A definir: Jessik Trairi (remanejada)

– Ação Social: Martha Rocha

– Cidadania e Família: Otoni de Paula Filho

– Ação Comunitária: Gustavo Frue

– Habitação: Diego Zeidan

– Economia Solidária: Márcio Santos

– Rio Filme: Leo Eddie

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias