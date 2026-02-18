Eduardo Paes é flagrado imitando cego e gera críticas nas redes sociais
Prefeito do Rio de Janeiro aparece segurando uma vara de metal simulando uma bengala e utilizando óculos escuros, ferramentas comumente utilizadas por pessoas com deficiência visual
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi filmado imitando uma pessoa com deficiência visual durante o carnaval. A gravação, feita no camarote da Marquês de Sapucaí, mostra Paes segurando um objeto simulando uma bengala e utilizando óculos escuros enquanto caminha.
A “imitação” gerou revolta entre internautas, que criticaram a ação do prefeito. A Jovem Pan entrou em contato com a prefeitura do Rio e aguarda resposta. O prefeito não se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Veja o vídeo:
🚨ATENÇÃO: Eduardo Paes é flagrado imitando pessoas com deficiência visual em camarote da Sapucaí
▶️O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual durante o carnaval carioca. Nas imagens, o gestor aparece em um camarote da… pic.twitter.com/NJuzzfIwmP
— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) February 18, 2026
Eu tenho um irmão em Cristo que é cego, eu o amo, e esse parasita do Eduardo Paes, fazendo isso me dá nojo.
Isso é muita falta de amor e desrespeito com deficientes visuais.
Lembrem disso cariocas na hora de votar.
— Maria Clais Carneiro (@ClaisCarneiro) February 18, 2026
Que pecado ! Isso foi uma brincadeira sem nenhuma graça.
— mariabarv (@mariabarv) February 18, 2026
Lula deixou de entregar o material escolar para os deficientes visuais,e este ser fazendo chacota.
— Cris Vivi 🌼 (@VicentinVilma) February 18, 2026
O prefeito esteve nos desfiles no último domingo (15), quando recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acompanhou o desfile da Acadêmicos de Niterói. A escola homenageou o petista, que está sendo alvo da oposição por suposta propaganda eleitoral antecipada.
O prefeito também recebeu diversas autoridades, como a primeira-dama, Janja da Silva, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
