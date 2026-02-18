Eduardo Paes é flagrado imitando cego e gera críticas nas redes sociais

Prefeito do Rio de Janeiro aparece segurando uma vara de metal simulando uma bengala e utilizando óculos escuros, ferramentas comumente utilizadas por pessoas com deficiência visual

Reprodução/X O prefeito acompanhou os desfiles no último domingo (15)



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi filmado imitando uma pessoa com deficiência visual durante o carnaval. A gravação, feita no camarote da Marquês de Sapucaí, mostra Paes segurando um objeto simulando uma bengala e utilizando óculos escuros enquanto caminha.

A “imitação” gerou revolta entre internautas, que criticaram a ação do prefeito. A Jovem Pan entrou em contato com a prefeitura do Rio e aguarda resposta. O prefeito não se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Veja o vídeo:

🚨ATENÇÃO: Eduardo Paes é flagrado imitando pessoas com deficiência visual em camarote da Sapucaí ▶️O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual durante o carnaval carioca. Nas imagens, o gestor aparece em um camarote da… pic.twitter.com/NJuzzfIwmP — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) February 18, 2026

Eu tenho um irmão em Cristo que é cego, eu o amo, e esse parasita do Eduardo Paes, fazendo isso me dá nojo.

Isso é muita falta de amor e desrespeito com deficientes visuais.

Lembrem disso cariocas na hora de votar. — Maria Clais Carneiro (@ClaisCarneiro) February 18, 2026

Que pecado ! Isso foi uma brincadeira sem nenhuma graça. — mariabarv (@mariabarv) February 18, 2026

Lula deixou de entregar o material escolar para os deficientes visuais,e este ser fazendo chacota. — Cris Vivi 🌼 (@VicentinVilma) February 18, 2026

O prefeito esteve nos desfiles no último domingo (15), quando recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acompanhou o desfile da Acadêmicos de Niterói. A escola homenageou o petista, que está sendo alvo da oposição por suposta propaganda eleitoral antecipada.

O prefeito também recebeu diversas autoridades, como a primeira-dama, Janja da Silva, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.