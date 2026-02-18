Jovem Pan > Notícias > Política > Eduardo Paes é flagrado imitando cego e gera críticas nas redes sociais

Eduardo Paes é flagrado imitando cego e gera críticas nas redes sociais

Prefeito do Rio de Janeiro aparece segurando uma vara de metal simulando uma bengala e utilizando óculos escuros, ferramentas comumente utilizadas por pessoas com deficiência visual

  • Por Jovem Pan
  • 18/02/2026 13h09 - Atualizado em 18/02/2026 13h18
Reprodução/X Eduardo Paes imitando cego O prefeito acompanhou os desfiles no último domingo (15)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi filmado imitando uma pessoa com deficiência visual durante o carnaval. A gravação, feita no camarote da Marquês de Sapucaí, mostra Paes segurando um objeto simulando uma bengala e utilizando óculos escuros enquanto caminha.

A “imitação” gerou revolta entre internautas, que criticaram a ação do prefeito. A Jovem Pan entrou em contato com a prefeitura do Rio e aguarda resposta. O prefeito não se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Veja o vídeo:

O prefeito esteve nos desfiles no último domingo (15), quando recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acompanhou o desfile da Acadêmicos de Niterói. A escola homenageou o petista, que está sendo alvo da oposição por suposta propaganda eleitoral antecipada.

O prefeito também recebeu diversas autoridades, como a primeira-dama, Janja da Silva, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

