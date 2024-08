Eduardo Paes escolhe Eduardo Cavaliere como vice na corrida pela reeleição no Rio de Janeiro

Com planos de concorrer ao governo do Estado em 2026, prefeito preferiu montar uma chapa ‘puro sangue’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou que o deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD) será seu candidato a vice na busca pela reeleição nas eleições municipais deste ano. Com essa escolha, Paes encerra as especulações sobre a composição da chapa e opta por uma aliança “puro-sangue”, com um olhar voltado para as eleições estaduais de 2026. Cavaliere, que já ocupou cargos importantes como secretário de Meio Ambiente e chefe da Casa Civil, é visto por seus aliados como um político dedicado às questões do Rio de Janeiro. A decisão de Paes foi influenciada pela solicitação do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), que pediu para não ser mais considerado para a vice devido a preocupações relacionadas à divulgação de um vídeo íntimo durante a campanha.

O prefeito elogiou a postura de Pedro Paulo, ressaltando sua escolha de proteger a privacidade da família. Paes também destacou as qualidades de Cavaliere, afirmando que ele está apto a governar a cidade. A chapa formada por eles deve ser registrada até o dia 15 de agosto. Mesmo sem a vaga de vice, o PT deverá apoiar o atual prefeito. Eduardo Paes, que aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto, tem planos de deixar a prefeitura caso seja reeleito, com o objetivo de concorrer ao governo do Estado.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA