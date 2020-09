62% dos eleitores do RJ ainda não sabem em quem votar para prefeito

Entre os que já se decidiram, 8,1% escolheram Eduardo Paes e 5,7% querem manter Marcelo Crivella

Uma pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas na manhã dessa sexta-feira (25) indica que a maioria dos eleitores do Rio de Janeiro, cerca de 62,1%, ainda não sabem em quem votar para prefeito. Entre os que já se decidiram, 8,1% escolheram Eduardo Paes e 5,7% querem manter Marcelo Crivella na Prefeitura. Em seguida estão Delegada Martha Rocha (2,5%), Benedita da Silva (1,5%), Bandeira de Mello (1%), Marcelo Freixo (1%), Renata Souza (0,7%), Fred Luz (0,3%) e Luiz Lima (0,2%). Porém, 15,8% pretendem não votar em ninguém e 1% citou outros nomes.

A administração do prefeito Marcelo Crivella também foi avaliada: para 60,6% dos eleitores, ela é ruim (12%) ou péssima (48,6%). Para 24,1%, regular. Somente 14% avalia como ótima (2,4%) ou boa (11,6%). Apenas 24,8% dos cariocas aprovam a gestão de Crivella; 71,4% desaprova. Na última quinta-feira (24), entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) concluiu o julgamento pela inelegibilidade do prefeito da capital fluminense. Ele ainda pode recorrer da decisão.

O Paraná Pesquisas ouviu 910 eleitores do Rio de Janeiro com mais de 16 anos entre os dias 20 e 24 de setembro. Eles foram classificados segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. A amostra representativa do município atinge um grau de confiança de 95%, com margem de erro de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RJ-08624/2020.