Datafolha: Boulos avança para 45% e Covas cai para 55% na disputa pela Prefeitura de SP

Distância entre candidatos diminuiu a menos de uma semana do 2º turno das eleições municipais

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e feita entre os dias 17 e 18 de novembro com 1.260 pessoas



O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, avançou 3 pontos percentuais na pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta terça-feira, 24, e foi de 42% para 45% nas intenções de votos válidos. O atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB) caiu de 58% para 55%. O resultado mostra que a distância entre os dois candidatos diminuiu a menos de uma semana do segundo turno das eleições municipais. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e feita entre os dias 17 e 18 de novembro com 1.260 pessoas. Ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP-0985/2020 e ignora a contagem de brancos, nulos e indecisos. A margem de erro são de 3 pontos percentuais.