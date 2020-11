Favorito, Edvaldo enfrenta Delegada Danielle no 2º turno em Aracaju

Rodrigo Valadares (PTB) acabou ficando na terceira posição, com 10,89%

Reprodução/Twitter/@Edvaldo Nogueira Edvaldo Nogueira está concorrendo à reeleição da prefeitura de Aracaju



A eleição para prefeito da cidade de Aracaju, no Sergipe, terá segundo turno. Após a apuração de 100% das urnas da capital sergipana, ficou definido que o atual mandatário e concorrente à reeleição Edvaldo Nogueira Filho (PDT) recebeu 45,57% dos votos válidos. Ele disputará o pleito com a Delegada Danielle (Cidadania), que foi dona de 21,31% dos votos. Rodrigo Valadares (PTB) acabou ficando na terceira posição, com 10,89%.

A pesquisa Ibope mais recente, divulgada na última quinta-feira, 12, já apontava um segundo turno entre Edvaldo Nogueira e a Delegada Danielle. O atual prefeito, na ocasião, tinha 36% das intenções de votos, enquanto a concorrente do Cidadania surgia com 21% no último levantamento, demonstrando força nos últimos dias de campanha para se consolidar como principal candidata a tirar a prefeitura do PDT. O favoritismo, no entanto, é todo do pedetista, que recebeu mais de 118 mil votos e por pouco não encerrou com a eleição local neste domingo, 15.

Confira o resultado do primeiro turno em Aracaju: