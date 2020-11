Ibope no Rio: Paes, 33%; Crivella, 15%; Martha, 14%; Benedita, 9%

Levantamento feito entre os dias 7 e 9 de novembro mostra disputa acirrada pela segunda colocação na corrida pela Prefeitura da capital

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 9, mostra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), na liderança da corrida pela Prefeitura da cidade. Paes tem 33% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), com 15%, Martha Rocha (PDT), com 14%, e pela deputada federal Benedita da Silva (PT), com 9%. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 7 e 9 de novembro, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (DEM): 33%

Marcelo Crivella (Republicanos): 15%

Martha Rocha (PDT): 14%

Benedita da Silva (PT): 9%

Luiz Lima (PSL): 4%

Renata Souza (PSOL): 3%

Bandeira de Mello (Rede): 2%

Fred Luz (Novo): 1%

Paulo Messina (MDB): 1%

Clarissa Garotinho (Pros): 1%

Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO), Suêd Haidar (PMB) foram citados, mas não alcançaram 1%

Brancos e nulos: 12%

Não sabem/Não responderam: 4%

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, divulgado em 30 de outubro: