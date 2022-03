Alckmin sela filiação ao PSB para ser vice de Lula nas eleições de 2022

Escolha do ex-governador por um partido era o passo esperado pelo PT para o anúncio da chapa presidencial; ex-tucano se reuniu com o presidente do Partido Socialista Brasileiro para alinhar ida à legenda

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin é cotado para ser o vice de Lula nas eleições de 2022



O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se reuniu na manhã desta segunda-feira, 7, com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, para tratar sobre sua filiação à legenda. A conversa terminou selando a ida do ex-tucano ao Partido Socialista Brasileiro. A cerimônia de oficialização ainda não tem data marcada. Com o acerto, o ex-tucano deve ser o vice na chapa do ex-presidente Lula (PT) na corrida pela Presidência da República em outubro deste ano. O prefeito de Recife, João Campos, e o presidente do diretório estadual do PSB, Jonas Donizette, também compareceram ao encontro. Além do PSB, Alckmin era cortejado pelo Partido Verde (PV) e pelo Solidariedade.

O PSB, porém, sempre foi o preferido dos petistas e era visto por aliados de Alckmin como o “caminho natural” a ser seguido por ele. As negociações entre Lula e o ex-governador começaram em novembro do ano passado e se intensificaram na esteira da negociação entre PT e socialistas para a formação de uma federação partidária. Membros dos dois partidos, no entanto, disseram à Jovem Pan que o acordo “subiu no telhado”. As legendas esbarraram em impasses na escolha de pré-candidatos ao governo em Estados como Pernambuco e São Paulo. Mesmo sem filiação, o PSB assegurou ao PT que apoiará Lula “nacionalmente”, facilitando a filiação de Alckmin à sigla.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos