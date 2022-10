Ao lado de Lula, Meirelles diz que quem entrega ‘cheque em branco’ é Bolsonaro

Ex-presidente do Banco Central criticou quem reclama das propostas do petista para a área da economia

Paulo Whitaker/Reuters Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles participa de ato ao lado de Lula



O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 24, que quem entrega “cheque em branco” é o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Ao lado do ex-presidente e candidato ao cargo nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante ato em São Paulo, Meirelles criticou quem reclama das propostas do petista para a área da economia. “É o Bolsonaro que estourou a parte fiscal, levou a inflação para a lua. Isso sim é querer cheque em branco. O Lula, não. O cheque dele está assinado. Ele já trabalhou, já realizou, já gerou emprego e renda”, comentou. O ato aconteceu no teatro Tuca, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Além de Meirelles e Lula, também estavam presentes o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), o economista Persio Arida, um dos pais do Plano Real, o ex-ministro da Justiça José Gregori, do governo Fernando Henrique Cardoso, a ex-senadora Marta Suplicy e a socióloga Neca Setubal, herdeira do Itaú.