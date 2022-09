AO VIVO: Acompanhe a entrevista de Soraya Thronicke ao Headline News

Senadora e candidata à Presidência da República é entrevistada no Jornal Jovem Pan

Reprodução / Jovem Pan News Soraya Thronicke é candidata à presidência da República pelo União Brasil



Candidata do União Brasil à Presidência da República, a senadora Soraya Thronicke é a entrevistada desta terça-feira, 27, do Headline News, da Jovem Pan. A cinco dias do primeiro turno das eleições 2022, a parlamentar figura na quinta posição entre os concorrentes ao Palácio do Planalto, oscilando entre 2% e 1% das intenções de votos. A representante do Mato Grosso do Sul no Senado Federal é entusiasta da Operação Lava Jato, conservadora e defensora declarada de bandeiras como o liberalismo econômico e o antipetismo. Se eleita, tem como principal proposta o Imposto Único Federal, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 6.060 e o fim das contribuições previdenciárias. Também se compromete em respeitar e prezar pela harmonia das instituições e em governar com diálogo e com olhar pelos brasileiros. Confira a sabatina ao vivo: