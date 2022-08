AO VIVO: Ciro Gomes é sabatinado pela Jovem Pan; acompanhe

Ex-ministro e candidato à presidência da República é entrevistado no Jornal da Manhã

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro Gomes foi candidato à presidência da República em 2018 e vai voltar a concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro



O ex-ministro Ciro Gomes participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 25. Candidato à Presidência pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), o ex-ministro e ex-governador do Ceará figura em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, oscilando entre 6% e 8% das intenções de votos dos eleitores. Presidenciável pela quarta vez, sem nunca ter chego no segundo turno, Ciro Gomes propõe em seu programa de governo a construção de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tem como alicerces a recuperação do crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos para que o Brasil “volte a ser uma nação mais próspera e feliz”. Em linhas gerais, o candidato pede que sua eleição ao Palácio do Planalto seja uma “eleição de ideias”, defende um governo federal mais próximo de Estados e municípios e se coloca como alternativa à “polarização odienta”, que, segundo ele, é representada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), que disputam os primeiros lugares nas pesquisas e devem protagonizar o segundo turno das eleições, em 30 de outubro. “A ciência de errar é repetir as coisas do passado”, afirmou, em entrevista. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a sabatina de Ciro Gomes:

7h40 – Lula e Bolsonaro: Quem representa mais risco à democracia?

Ciro Gomes: A maior ameaça que pesa sobre a democracia não são as declarações grosseiras do presidente Jair Bolsonaro. A maior ameaça é o fracasso da democracia na vida real do povo. Entre desalento, desemprego e informalidade, este é o fracasso. 14 milhões de jovens nem trabalhando nem estudando. Tenho posição crítica a Bolsonaro porque ele se elegeu denunciando um fato histórico. Ele não tinha uma obra, não tinha uma atuação aprlamentar brilhante. Porque 70% do nosso povo, a quem dou a minha vida com paixão, votou nessa proporção no Bolsonaro? Porque Lula e PT produziram a maior crise econômica no Brasil, nunca houve isso na história do Brasil. O crédito virou 66 milhões de brasileiros no SPC. É uma crise produzida pela econômica do PT. [Mas eles são similares?] Historicamente, claro que não. Lula vem do campo da democracia, Bolsonaro não. Ao votar o impeachment de Dilma, ele homenageou um torturador.

7h38 – Roberto Mota questiona opinião de Ciro Gomes sobre operação da PF contra empresários

Ciro Gomes: Avalio com preocupação. A liberdade é princípio, então qualquer cerceamento só pode ser feito se for amplamente sustentado. Portanto, gostaria muito que as autoridades brasileiras venham a público demonstrar quais são os fatos disso. Invadir direito da população pobre fazem todos os dias, mas quando é empresário tem uma certa comoção. Eles estavam conspirando para praticar um golpe? Aí não tem um gole. Se não cometeram nada, aí estamos diante de arbitrariedade.

7h35 – Adriana Reid questiona sobre propostas para erradicar a fome

Ciro Gomes: Todos números tem fonte oficial, o número aberto de pessoas passando fome são 33 milhões e 120 milhões não fazem três refeição. O mais tráfico é que apenas 1 de cada 4 crianças faz três refeições por dia. Isso é no país que está entre os maiores produtores de comida do mundo. A política de abastecimento e preços erradica fome no Brasil.

7h32 – O que fazer para alavancar nas pesquisas?

Ciro Gomes: Pesquisa é retrato e vida é filme, senão não precisava de eleição. Campanha é esforço de convencimento, as pessoas são livres para até a última hora para tomar a decisão correta. Minha candidatura está posta porque é necessário. Se reparar as diferenças, a rigor, paremos todos para pensar, Lula e Bolsonaro representam o mesmo tipo de gestão política.

7h03 – Daniel Caniato e Adriana Reid dão boas vindas a Ciro Gomes