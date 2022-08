AO VIVO: Tarcísio de Freitas é sabatinado pela Jovem Pan; acompanhe

Ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo é entrevistado no Jornal da Manhã

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Como candidato, Tarcísio tem privatizações, obras, programas habitacionais e capacitação profissional como principais temas



O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 18. Candidato ao Governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais no Estado, com cinco pontos percentuais de vantagem à frente de Rodrigo Garcia (PSDB), seu principal oponente na disputa por uma vaga no segundo turno. De acordo com pesquisa DataFolha divulgada nesta quinta-feira, 19, o ex-ministro soma 16% dos votos em São Paulo, contra 11% de Garcia. Fernando Haddad (PT) é líder no ranking, com apoio de 38% dos entrevistados. Recém-chegado no Estado, Tarcísio tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa local. Como candidato, tem privatizações, obras, programas habitacionais e capacitação profissional como principais temas defendidos, defendendo a criação do programa Jovem Aprendiz Paulista, se eleito. “Vamos conseguir melhorar. Não é possível que São Paulo tenha 90% dos alunos sem proficiência em português e matemática. Se não der as ferramentas e competências, os jovens não terão esperança”, afirmou, em debate. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a sabatina de Tarcísio Gomes de Freitas:

8h50 – Qual a sua opinião sobre as pesquisas eleitorais?

[Fernando] Haddad lidera porque tem recall, tem conexão com nome do Lula, é candidato que é conhecido por total população. A gente vai mostrar o nosso trabalho ao longo do tempo.

8h46 – Temperatura nas eleições deve aumentar ou reduzir?

Brasil tem democracia vibrante, consolidada, que vai continuar funcionando. A gente tem muita coisa boa para mostrar. Enfrentamos a crise do Covid, a crise hídrica e a guerra da Ucrânia. Quando todo mundo dizia que íamos cair 10%, caímos 3%. Graças as ações e medidas do governo, terminamos com melhor resultado.

8h40 – Amanda Klein questiona sobre diferenças na visão de Brasília e SP

Tarcísio Gomes de Freitas: [Estou ] pleiteando cargos do Estado, então os conceitos são iguais. O que é defender interesses de São Paulo? Você reduz tributo, reduz carga tributária, o que que você estimula? Produção.

8h35 – José Maria Trindade: Se fosse governador em SP na pandemia, o que faria?

Tarcísio Gomes de Freitas: Setor produtivo sofreu muito em São Paulo, se não fosse a ação inteligente, oportuna e dirigente do governo federal, Estados e municípios não pagariam salários. A gente teria feito tudo absolutamente diferente do que foi feito.

8h30 – Roberto Mota retoma questionamento sobre segurança e fala em letalidade policial

Roberto Mota questiona sobre a participação de ONGs conhecidas pelo seu ativismo “antipolícia” na comissão de letalidade policial em São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas: Sou contra, o tempo de tratar policial como sujeito e bandido como parceiro tem que acabar. Policial tem que ter apreço do Estado.

8h25 – Adriana fala sobre fome e desigualdade e questiona : Cracolândia vai ter solução? Quando?

Tarcísio Gomes de Freitas: Em todo lugar que a gente vai, a população nos procura. Esse problema tem solução? Entendo que é possível entender a problemática do Estado, temos problema de segurança alimentar, muitas vítimas de políticas equivocadas de enfrentamento à pandemia. Quantos empreendedores existem na cidade de São Paulo? Gente que precisa de treinamento e crédito, que pode chegar com aval estatal. A gente pode vir com assistência social em adição ao que o governo federal já vem fazendo.

8h19 – Thiago Uberreich questiona: Se eleito, quem será o secretário da segurança pública?

Tarcísio Gomes de Freitas: Ainda não escolhi, não tenho nome. Mas pode ter certeza, será um nome muito técnico. O secretariado será muito técnico, assim como os ministério do presidente Jair Bolsonaro. Quero uma pessoa que consiga fazer a diferença, consiga ter melhor direcionamento.

8h15 – “Tenho muito potencial para trabalhar aqui com a iniciativa privada”, afirma ex-ministro

Tarcísio Gomes de Freitas: Não existia recursos para fazer o que fiz no Ministério da Infraestrutura. O pessoal dizia para mim não é possível, vamos substituir o não dá pelo “é possível”. Tenho muito potencial para trabalhar aqui com a iniciativa privada.

8h11 – ‘Ninguém me olha com desconfiança’, diz Tarcísio

Tarcísio Gomes de Freitas: Não tenho dúvida. E a população está me dando essa resposta, a gente está sendo bem recebido. Ninguém me olha com desconfiança. Ninguém chega a esse cara forasteiro, ‘esse cara não veio daqui até porque riqueza de São Paulo foi construída por paulistas e por pessoas que vieram de fora’. O que o Estado quer? Alguém que tenha sensibilidade que entenda os problemas, alguém que consiga encaminhar ideias e encontrar soluções. Ninguém quer saber da aonde você nasceu. O carioca, o carioca. Ninguém quer saber da onde você veio, o pessoal quer saber para onde a gente vai e se você tem condição de conduzir esse movimento, você tem condição de realizar.

8h07 – Amanda Klein pergunta sobre críticas recentes ao ex-ministro

Tarcísio responde sobre críticas recebidas após mencionar que precisaria vir um candidato de fora do Estado para concluir as obras do Rodoanel: Eu acho que eu fui mal interpretado. Na verdade, dentro do contexto, acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. E as pessoas estão usando, agora, isso, de uma maneira ofensiva. Querendo botar na minha boca palavras que eu não disse. O que eu quis dizer foi o seguinte: questionaram por eu ser forasteiro e eu disse que o que eu tenho é sensibilidade. Eu tenho capacidade de estudar os problemas, entendê-los e procurar construir soluções.

8h05 – “A gente fez bastante por São Paulo”, diz Tarcísio



Tarcísio Gomes de Freitas: Ontem leiloamos o Campo de Marte e o aeroporto de Congonhas. Acabamos de fazer leilão da Dutra, R$ 7,5 bilhões, muitos investimentos na chegada em Guarulhos, fizemos investimentos no Porto de Santos, agora nos preparamos para a desestatização. Se a gente somar o que trouxe investimento privado com todos esses empreendimentos, isso chega R$ 50 bilhões. A gente fez bastante por São Paulo e o impulso do transporte ferroviário juntamente com a melhoria da questão portuária, da atividade portuária, realmente vão fazer um diferencial enorme para o Estado de São Paulo.

8h03 – ‘Meu adversário vai ser Fernando Haddad’, diz ex-ministro

Tarcísio Gomes de Freitas: Não dá para escolher, vamos procurar apresentar quem é o Tarcísio, o que entregamos, nosso diferencial. Bom, o nosso diferencial que é a capacidade de realização, a capacidade de tirar projetos do papel e transformá-las em realidade. Agora, eu acredito que a eleição de São Paulo vai se espelhar em alguma medida a eleição nacional. Acredito que a gente vai ter aqui um candidato do PT e um candidato anti-PT e esse candidato sou eu, né? Que represento aqui em São Paulo o presidente Jair Bolsonaro. Então o meu adversário vai ser o Fernando Haddad.

8h – Thiago Uberreich e Adriana Reid dão boas vindas a Tarcísio Gomes de Freitas