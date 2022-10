Aplicativo do TSE recebe mais de 43 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular

Cerca de 26% queixas geraram 12.352 processos que atualmente tramitam no Processo Judicial Eletrônico

Divulgação/TSE App do TSE recebe denúncias de compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares



O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu até esta segunda-feira, 24, 43.074 denúncias de propaganda eleitoral irregular referente às eleições 2022. Segundo a Justiça Eleitoral, deste total, cerca de 26% geraram 12.352 processos que atualmente tramitam no Processo Judicial Eletrônico (PJe). Entre as denúncias que o app recebe estão compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. Os dados apontam que os eleitores de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, lideram o ranking com mais denúncias feitas desde 16 de agosto, quando o aplicativo foi reativado. Ao todo, foram registradas 6.268 queixas. A segunda posição é ocupada por Minas Gerais, com 4.526. Já na terceira colocação está Pernambuco, com 4.485. A lista segue com Rio Grande do Sul (3.480) e Rio de Janeiro (3.146). Por região, o Sudeste lidera com 15.078 denúncias, vindo na sequência o Nordeste (12.675), Sul (7.493), Centro-Oeste (4.814) e Norte (3.014). Em relação aos cargos em disputa nestas eleições, a maior parte das denúncias envolve campanhas para deputados federal (12.802) e estadual (12.607), seguidas das de presidente (6.407) e governador (3.781).