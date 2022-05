Após acordo da terceira via, MDB divulga primeira peça da pré-candidatura de Tebet

No vídeo, o partido apresenta a parlamentar como uma pessoa de origem simples e lembra que a sul-mato-grossense foi a primeira mulher a disputar a Presidência do Senado

Divulgação/Campanha Simone Tebet MDB lançapré-candidatura de Simone Tebet com o slogan: 'Uma nova esperança para o Brasil'



O MDB divulgou nesta quinta-feira, 19, a primeira peça publicitária da senadora Simone Tebet como pré-candidata à Presidência da República. Na última quarta-feira, 18, a parlamentar foi consagrada a alternativa mais viável para a terceira via. Após confirmação das assembleias partidárias do MDB, PSDB e Cidadania, Tebet deve ser lançada oficialmente como a postulante do centro-democrático. Por enquanto, o objetivo da sua equipe é aumentar o seu índice de conhecimento junto ao eleitorado. Esse foi um dos motivos, inclusive, que pesaram para a escolha da senadora: ela tem mais chance de crescimento do que o ex-governador João Doria, presidenciável do PSDB, que tem a segunda maior taxa de rejeição. Atualmente, Simone Tebet é conhecida por 57% dos eleitores. Para aumentar essa porcentagem, a propaganda de 1 minuto e 25 segundos se debruça sobre a carreira política da sul-mato-grossense.

“Eu nasci no interior do interior do Brasil. Eu sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu tive a oportunidade de começar os meus estudos na escola pública e terminar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também pública”, inicia narração da pré-candidata. Aos 16 anos, Tebet se mudou para a capital fluminense, onde “descobriu um outro mundo”. Depois de formada, a senadora conta que deu aulas no ensino superior de Direito Administrativo Público por 12 anos. “Entrei na política aos 31 anos como deputada estadual, fui a primeira mulher prefeita reeleita na minha cidade natal, a primeira mulher vice-governadora do meu Estado e agora sou senadora da República”, relata a presidenciável. “Fui a primeira mulher em muitas coisas na minha vida. Não só na prefeitura e na vice-governadoria, mas também foi a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Senado e do Congresso, que é a Comissão Constituição e Justiça, a primeira líder da bancada feminina, fui a primeira mulheres a disputar, em 198 anos de história, a presidência do Senado Federal”, pontua Tebet, que, ao final, se declara pré-candidata à Presidência da República. “Juntos nós vamos reconstruir o país”, finaliza.