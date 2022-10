Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, diz Paraná Pesquisas

Segundo a pesquisa, presidente tem 48,1% dos votos válidos, enquanto o petista chega a 51,9%

Montagem Jovem Pan: EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO e CRISTIANE MATTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida ao segundo turno das eleições 2022. É o que aponta o novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 13. Segundo a pesquisa, o petista tem 51,9% dos votos válidos – que excluem brancos e nulos – contra 48,1% do atual mandatário do país, o que leva ao empate técnico pela margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. Já no cenário que considera o total dos entrevistados, Lula tem 47,6% dos votos e Bolsonaro 44,1%. Brancos e nulos somam 4,8%, enquanto indecisos são 3,6%. Por último, no cenário espontâneo, quando os nomes dos concorrentes não são apresentados, os dados mostram o candidato do PT sendo lembrado por 42,6% dos eleitores, ante 39,2% do presidente. O número de indecisos sobre para 12,8%. Brancos e nulos, 5,4%.

A pesquisa ouviu 2.020 eleitores de 8 a 12 de outubro e está registrada no TSE sob o número BR-08438/2022.