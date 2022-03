Bolsonaro fecha nomes que irão deixar o governo durante reforma ministerial; confira a lista

Ministros devem sair dos cargos até 2 de abril; secretários-Executivos das pastas devem ser escolhidos como substitutos

Foto: Isac Nóbrega/PR O presidente Jair Bolsonaro deve perder pelo menos nove ministros



O presidente Jair Bolsonaro (PL) definiu nesta quinta-feira, 17, a lista de nomes que sairão do governo durante reforma ministerial. Pelas regras eleitorais, os ministros têm até 2 de abril para deixar os cargos e poderem disputar o pleito de outubro deste ano. Inicialmente, o chefe do Executivo contava com até 11 substituições. Durante a reunião ministerial desta quinta, Marcelo Queiroga, da Saúde, e Fabio Faria, das Comunicações, no entanto, decidiram ficar à frente de suas pastas até o final do mandato de Bolsonaro. Com isso, o governo deve perder nove nomes. Onyx Lorenzoni será pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul; Tarcísio de Freitas, ao de São Paulo; e João Roma, da Cidadania, ao de São Paulo.

Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos; Flávia Arruda, da Secretaria de Governo; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; Tereza Cristina, da Agricultura; e Gilson Machado, do Turismo, disputarão vagas no Senado Federal. Existe, ainda, a possibilidade do ministro da Defesa, Braga Netto, deixar a pasta para ser o vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Tereza Cristina também foi cortejada pelo presidente, mas declinou do convite. A data da reforma ministerial ainda não foi definida. O chefe do Executivo espera que a mudança ocorra em bloco no dia 30 de março, mas alguns ministros desejam sair do governo antes. O presidente Bolsonaro não divulgou o nome dos substitutos, mas a expectativa é que os secretários-Executivos assumam o comando de suas respectivas áreas.

Confira a lista:

Onyx Lorenzoni (Trabalho) – Governo do Rio Grande do Sul;

(Trabalho) – Governo do Rio Grande do Sul; Tarcísio Freitas (Infraestrutura) – Governo de São Paulo;

(Infraestrutura) – Governo de São Paulo; João Roma (Cidadania) – Governo da Bahia;

(Cidadania) – Governo da Bahia; Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) – Senado por Amapá;

(Mulher, Família e Direitos Humanos) – Senado por Amapá; Flávia Arruda (Secretária de Governo) – Senado pelo Distrito Federal;

(Secretária de Governo) – Senado pelo Distrito Federal; Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) – Senado pelo Rio Grande do Norte;

(Desenvolvimento Regional) – Senado pelo Rio Grande do Norte; Tereza Cristina (Agricultura) – Senado por Mato Grosso do Sul;

(Agricultura) – Senado por Mato Grosso do Sul; Gilson Machado (Turismo) – Senado por Pernambuco.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin