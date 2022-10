Bolsonaro recebe prefeitos em Brasília e participa de podcast; Lula tem encontro com evangélicos e faz ato no RS

Presidente também teve encontro com Gustavo Medanha (Patriota)(e) e Major Vitor Hugo (PL); petista divulgou carta aos religiosos

Montagem Jovem Pan: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO e EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022 no dia 30 de outubro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputam o segundo turno à Presidência da República, cumpriram diferentes agendas eleitorais nesta quarta-feira, 19. Como primeiro compromisso da manhã, o atual chefe do Executivo Federal manteve suas atividades de campanha em Brasília, onde se reuniu com os prefeitos com prefeitos da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com objetivo de discutir propostas para as cidades e receber apoio dos gestores locais. Bolsonaro também teve almoço ao lado de Gustavo Medanha (Patriota)(e) e Major Vitor Hugo (PL), ex-candidatos ao governo de Goiás que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, e declararam apoio ao presidente no segundo turno das eleições 2022 falando em “união das forças políticas de Goiás”. Agora no período da tarde, o mandatário vai participa do podcast CD Talks, a partir das 18 horas. Já o ex-presidente Lula iniciou os compromissos de campanha em encontro com evangélicos, que aconteceu na cidade de São Paulo. Como a Jovem Pan mostrou, foi uma lida uma carta do petista aos religiosos durante a reunião. No documento, o ex-presidente falou em “fortalecer as famílias” e voltou a dizer que é contra o aborto e as drogas, além de ter reafirmado compromisso com a liberdade de culto e de religião no Brasil. “Todos sabem que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário! Com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países. Não há por que acreditar que agora seria diferente”, disse Lula na carta. No período da tarde, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) viajou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde participou de caminhada ao lado de apoiadores. “Quero governar para todos, mas com o olhar maior para os mais pobres, que precisam mais do governo”, exaltou em discurso.