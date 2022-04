Bolsonaro responde Leonardo DiCaprio: ‘Nosso povo decidirá se quer manter soberania da Amazônia’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu nesta sexta, 29, o ator norte-americano Leonardo DiCaprio, que fez uma postagem no Twitter incentivando os jovens brasileiros a se registrarem e tirarem o título de eleitor para poderem participar da votação presidencial em 2022. Na mensagem, DiCaprio citou que “o Brasil é a casa da Amazônia e outros ecossistemas críticos para a mudança climática. O que acontece lá importa para todos nós e a votação jovem é chave para gerar mudança por um planeta saudável”. Na mesma rede social, Bolsonaro citou o post do americano com uma resposta. “Obrigado pelo apoio, Leo! É realmente importante ter todos os brasileiros votando nas eleições que estão por vir. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania sobre a Amazônia ou ser governado por ladrões que servem interesses estrangeiros especiais. Bom trabalho em ‘O Regresso’!”, finalizou, citando o filme pelo qual DiCaprio ganhou o Oscar. Não é a primeira vez que o mandatário brasileiro critica o americano: em 2019, DiCaprio postou sobre os incêndios que se alastravam pela Amazônia, e Bolsonaro citou ONGs e o ator como responsáveis pelo fogo.

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022