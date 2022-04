Bruno Araújo comemora saída da coordenação de Doria : ‘Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer’

Presidente do PSDB foi substituído por Marco Vinholi por ‘relativizar’ candidatura do ex-governador de SP e por ter ‘postura pouco agregadora’

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/04/2022 Bruno Araújo é o presidente nacional do PSDB e João Doria, o pré-candidato à Presidência da sigla



O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, comentou nesta sexta-feira, 15, a saída da coordenação de campanha do pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB). Na manhã desta sexta, o ex-governador de São Paulo anunciou a troca de Araújo por Marco Vinholi na coordenação da pré-campanha do tucano à Presidência da República. Bruno Araújo é presidente nacional do PSDB e tem, segundo nota da assessoria do ex-governador, “relativizado a candidatura de Doria – que venceu democraticamente as prévias do partido em novembro”. “Araújo havia sido convidado por Doria para a função. Mas em recentes manifestações durante entrevistas e encontros empresariais, relativizou a candidatura de Doria. [..] Essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão”, diz nota enviada pela equipe de Doria.

Em resposta à substituição, Araújo afirmou que nunca fez questão de ocupar a posição de coordenador da campanha. “Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porque ‘aceitei’ à época”, disse o presidente do PSDB, sem explicar o contexto de suas declarações. “Aliás, objetivo cumprido”, acrescentou. Na última semana, Araújo deu algumas declarações polêmicas sobre a postulação do seu companheiro de partido. Em um encontro com empresários do grupo Esfera Brasil, na última terça-feira, 12, conforme noticiou Folha de S. Paulo, a o presidente do partido disse que uma aliança com outras siglas é maior do que as prévias da legenda. Ao lado do Cidadania, União Brasil e MDB, o PSDB negocia uma candidatura única de terceira via.